Morgan torna a far parlare di sé. Ospite della prima puntata di stagione del programma “ Ciao Maschio ”, condotto da Nunzia De Girolamo e andato in onda oggi su Rai 1, il cantautore si è lasciato andare a una lunga intervista dai toni accesi, in cui non sono mancati attacchi diretti, riflessioni amare e provocazioni. Tra i bersagli delle sue parole, anche il cantautore Marco Mengoni, uno degli artisti più amati e apprezzati della scena pop italiana. “Se non ci fossi stato io Mengoni non esisterebbe”. Morgan ha rivendicato con forza il suo ruolo nella scoperta e nel lancio di alcuni degli artisti oggi più affermati nel panorama musicale italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morgan contro Marco Mengoni: "Senza di me non esisterebbe, è stato irriconoscente"