MORGAN A CIAO MASCHIO | MENGONI? SE NON LO AVESSI SCOPERTO IO NON ESISTEREBBE

Il cantautore Morgan è tra gli ospiti della prima puntata di Ciao Maschio, in onda oggi sabato 20 settembre dalle 17:10 su Rai1. Le sue dichiarazioni fanno discutere. “Io sono marginalizzato da tutto il sistema, nonostante i successi che ho avuto. Adesso è uscito un film di cui ho fatto le musiche, che è un documentario, ha vinto 47 festival in tutto il mondo, è arrivato al primo posto a Los Angeles, Toronto, Londra, ovunque, non ne ha parlato nessuno”. “Per esempio Marco Mengoni esiste perché l’ho scoperto io, non l’ha mai detto nessuno e non lo dicono. Mengoni se non ci fossi stato io non esisterebbe, cioè Marco Mengoni, Noemi, Michele Bravi, tutti quei talenti li ho lanciati io. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - MORGAN A CIAO MASCHIO: “MENGONI? SE NON LO AVESSI SCOPERTO IO NON ESISTEREBBE”

