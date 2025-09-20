MORGAN A CIAO MASCHIO | MENGONI? SE NON LO AVESSI SCOPERTO IO NON ESISTEREBBE

Bubinoblog | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantautore Morgan è tra gli ospiti della prima puntata di Ciao Maschio, in onda oggi sabato 20 settembre dalle 17:10 su Rai1. Le sue dichiarazioni fanno discutere. “Io sono marginalizzato da tutto il sistema, nonostante i successi che ho avuto. Adesso è uscito un film di cui ho fatto le musiche, che è un documentario, ha vinto 47 festival in tutto il mondo, è arrivato al primo posto a Los Angeles, Toronto, Londra, ovunque, non ne ha parlato nessuno”. “Per esempio Marco Mengoni esiste perché l’ho scoperto io, non l’ha mai detto nessuno e non lo dicono. Mengoni se non ci fossi stato io non esisterebbe, cioè Marco Mengoni, Noemi, Michele Bravi, tutti quei talenti li ho lanciati io. 🔗 Leggi su Bubinoblog

morgan a ciao maschio mengoni se non lo avessi scoperto io non esisterebbe

© Bubinoblog - MORGAN A CIAO MASCHIO: “MENGONI? SE NON LO AVESSI SCOPERTO IO NON ESISTEREBBE”

In questa notizia si parla di: morgan - ciao

Morgan torna in Rai, ospite domani di Nunzia De Girolamo a 'Ciao Maschio'

Ciao maschio con Morgan e Paolantoni il 20 settembre nel pomeriggio

Ciao Maschio debutta nel pomeriggio di Rai 1 con Morgan, Paolantoni e Múñiz

Morgan a 'Ciao Maschio': Mengoni? Senza di me non esisterebbe, è stato irriconoscente; Morgan su Rai1, la frase perfida su Jovanotti. Deluso da Marco Mengoni e Noemi: «Senza di me non esisterebbero; Morgan: «Sono marginalizzato dal sistema. Mengoni? Senza di me non esisterebbe, è stato irriconoscente. Se rinasco voglio essere Jovanotti».

morgan ciao maschio mengoniMorgan: «Sono marginalizzato dal sistema. Mengoni? Senza di me non esisterebbe, è stato irriconoscente. Se rinasco voglio essere Jovanotti» - Morgan, il cantautore e fondatore dei Bluvertigo, sarà ospite questo pomeriggio della prima puntata di Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo (che torna oggi in ... Lo riporta msn.com

morgan ciao maschio mengoniMorgan: “Mengoni irriconoscente, senza di me non esisterebbe” - Adesso è uscito un film di cui ho fatto le musiche, che è un documentario, ha ... Come scrive lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Morgan Ciao Maschio Mengoni