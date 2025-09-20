Moretto rivela | Il Milan pensò a Milinkovic-Savic per il dopo Maignan

Un curioso retroscena di mercato è stato svelato da Matteo Moretto sul canale YouTube . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Moretto rivela: “Il Milan pensò a Milinkovic-Savic per il dopo Maignan”

In questa notizia si parla di: moretto - rivela

Moretto rivela: «Calhanoglu non ha mai chiesto la cessione, ecco come stanno le cose»

Calciomercato Milan, Xhaka vicino all’Arabia. Moretto rivela che …

Calciomercato Milan, Moretto rivela in esclusiva contatti per l’erede di Theo

#calciomercato #Milan, #Moretto rivela i retroscena di mercato su #Rashford e #MilinkovicSavic #SempreMilan - X Vai su X

#Milan, Moretto rivela: “#Adli chiese alla Fiorentina di non riscattarlo” Vai su Facebook

Calciomercato Milan, Moretto rivela clamorosi retroscena! Cessione saltata, il motivo è da non credere - Calciomercato Milan, Matteo Moretto, noto giornalista, ha svelato importanti retroscena sulla mancata cessione di Vos al Losanna Il mercato del Milan continua a muoversi, e le ultime indiscrezioni con ... Riporta milannews24.com

Moretto: "Milan sul talento del Real Madrid Jesús Fortea. Trattativa arenata per volere di Xabi Alonso" - Intervenuto sul proprio canale YouTube, il giornalista Matteo Moretto rivale un interessante retroscena sul mercato del Milan. Scrive milannews.it