Morata sicuro | Nico Paz è un calciatore diverso ecco il consiglio che gli ho dato

Le parole di Alvaro Morata, attaccante del Como, su Nico Paz che è finito da tempo nel mirino dell’Inter. Tutti i dettagli in merito. Alvaro Morata, attaccante spagnolo classe 1992, è pronto a vivere una nuova avventura in Serie A con la maglia del Como. Dopo l’esperienza in Turchia con il Galatasaray, nata in seguito alla separazione con il Milan, il centravanti ha scelto di rilanciarsi in un club ambizioso come quello lariano. Intervistato da Sky Sport, Morata ha raccontato le proprie emozioni per il ritorno in Italia e ha parlato anche del giovane compagno di squadra Nico Paz, talento argentino che ha già attirato l’attenzione di top club come l’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Morata sicuro: «Nico Paz è un calciatore diverso, ecco il consiglio che gli ho dato»

