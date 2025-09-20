Moon Rabbit Lab e gli algoritmi che cambiano le scarpe da corsa
Il laboratorio milanese porta il computational design nel mondo dei beni di consumo sviluppando prodotti unici che uniscono estetica, efficienza e sostenibilità.
Gli algoritmi possono rivoluzionare le scarpe da corsa?.
Moon Rabbit Lab apre le porte del proprio studio per la MDW - Durante la prossima Design Week, avremo l’opportunità di raccontarvi un progetto davvero innovativo pensato da Moon Rabbit Lab che, in collaborazione con Balena e Framas, apre le porte del proprio ... Come scrive collater.al