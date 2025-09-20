Monza si colora d' autunno per uno speciale fine settimana

Il centro si colora della magia d'autunno. Sabato 4 e domenica 5 ottobre il centro storico ospiterà infatti la prima edizione di Monza in fiore - fall edition, il nuovo capitolo autunnale dell’evento che da quattro anni anima la città nella sua edizione primaverile, a maggio.La manifestazione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: monza - colora

Monza Reale. NEIKED · Glide. ? A noi piace vivere Monza in questi giorni di FuoriGP, quando la città si colora di rosso Ferrari ?, si riempie di voci straniere, di appassionati e di tanta energia che la rende speciale. È la festa della città, un appuntamento c Vai su Facebook

Adriano #Galliani all’AGI: “Nessun ritorno, resto soltanto un tifoso del #Milan. Con #Berlusconi abbiamo venduto il Milannel 2017, sono passati otto anni. Io, compatibilmente con le partite del #Monza, ho sempre continuato a vedere il Milan. Modric? È un profe - X Vai su X

Monza si colora d'autunno per uno speciale fine settimana; VIAGGIO NEL COLORE; Monza si prepara alla 31ª edizione della “4 Passi a 4 Zampe”: una marcia per gli animali nel cuore del Parco.

Monza in Fiore scopre l’autunno. Un fine settimana tra foglie e zucche - Le due giornate saranno arricchite da alcuni momenti speciali: l’esposizione di due Ape car del Vespa Club Monza decorate con zucche e fiori dall’artista Shirin, le performance degli artisti di strada ... Come scrive ilgiorno.it

Collezione d'autunno sulle "passerelle" di Milano, Monza e Peschiera - Benessere, agonismo, uno stile di vita sano, la ricerca del benessere fisico e mentale, amicizia, socialità, solidarietà, musica e tanto divertimento uniti alla forte passione per lo sport: questi i ... Riporta sportmediaset.mediaset.it