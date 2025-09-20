Monza Sampdoria | si avvicina la super sfida di Serie B | le probabili formazioni

Calcionews24.com | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monza Sampdoria: si avvicina la grande sfida di Serie B: le probabili formazioni e le scelte di Bianco e Donati Manca poco al calcio d’inizio di Monza-Sampdoria, sfida valida per la quarta giornata di Serie B 202526, in programma questa sera all’U-Power Stadium. Due squadre con obiettivi diversi ma entrambe determinate a conquistare punti preziosi: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

monza sampdoria si avvicina la super sfida di serie b le probabili formazioni

© Calcionews24.com - Monza Sampdoria: si avvicina la super sfida di Serie B: le probabili formazioni

In questa notizia si parla di: monza - sampdoria

De Rossi stimato, ma nessuno lo vuole: sfumano anche Sampdoria e Monza

Monza-Sampdoria (sabato 20 settembre 2025 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici

Sampdoria, per Walker Donati mai in discussione. Potrebbe confermarlo anche in caso di sconfitta a Monza

Scarica l’App gratuita di Samp News 24 dal tuo Store di riferimento; Calciomercato Sampdoria, Caprari lascia l’Hellas Verona. Le ultime; Network Sport Review.

monza sampdoria avvicina superMonza Sampdoria: si avvicina la super sfida di Serie B: le probabili formazioni - Monza Sampdoria: si avvicina la grande sfida di Serie B: le probabili formazioni e le scelte di Bianco e Donati Manca poco al calcio d’inizio di Monza- Come scrive calcionews24.com

Monza - Sampdoria, le probabili formazioni aggiornate: Bianco annuncia cambi, Keita ancora out - Sampdoria si avvicina: ecco le probabili formazioni, l’orario del match e tutte le ultime novità dalla Serie B. Si legge su monza-news.it

Cerca Video su questo argomento: Monza Sampdoria Avvicina Super