Monza-Sampdoria sabato 20 settembre 2025 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici convocati

Monza-Sampdoria sabato 20 settembre 2025 ore 17:15
Tre giornate e zero punti per la Sampdoria mentre il Monza ha conquistato quattro punti anche se resta sulla sconfitta di Avellino. Massimo Donati ha dichiarato che lavorerà specialmente sulla concentrazione nella situazioni di palla inattiva, ma ha anche anche lasciato intendere che le altre squadre giocano chiuse per poi ripartire e che “anche noi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
De Rossi stimato, ma nessuno lo vuole: sfumano anche Sampdoria e Monza
Monza-Sampdoria (sabato 20 settembre 2025 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici
Sampdoria, per Walker Donati mai in discussione. Potrebbe confermarlo anche in caso di sconfitta a Monza
MONZA-SAMPDORIA: I CONVOCATI; Monza-Sampdoria, probabili formazioni: Donati già a rischio, le scelte; quote Monza Sampdoria: il pronostico sulla partita.
Pronostico Monza vs Sampdoria – 20/09/2025 - Il match tra Monza e Sampdoria, in programma per sabato 20 settembre 2025 alle ore 17:15 presso l'U-Power
Pronostico Monza-Sampdoria 20 Settembre 2025: Blucerchiati a caccia dei primi punti - Sampdoria, sfida cruciale della 4ª giornata di Serie B sabato 20 settembre alle 17:15