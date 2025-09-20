Monza-Sampdoria 1-0 pagelle | Coucke è una sciagura Cherubini cade nella ' trappola'
La Sampdoria perde la quarta gara consecutiva e rimane ultima in classifica. L'1-0 del Monza certifica la crisi e mette a rischio la permanenza di Donati in panchina, anche se questa volta i blucerchiati si sono anche complicati la vita da soli. Una gara brutta, che avrebbe potuto avere un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
monza - sampdoria
De Rossi stimato, ma nessuno lo vuole: sfumano anche Sampdoria e Monza
Monza-Sampdoria (sabato 20 settembre 2025 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici
Sampdoria, per Walker Donati mai in discussione. Potrebbe confermarlo anche in caso di sconfitta a Monza
Monza - Sampdoria (1-0) Serie B 2025; Monza-Sampdoria 1-0, pagelle: Coucke è una sciagura, Cherubini cade nella 'trappola'; Monza-Sampdoria 1-0: solito horror, l'ex Alvarez condanna Donati.
Il Monza ritrova il sorriso: Sampdoria battuta 1-0, decide la rete di Alvarez - acquisto uruguaiano che sembra essersi subito calato alla perfezione nella realtà lombarda. Segnala ilgiorno.it
Sampdoria senza portiere e senza attacco, al Monza basta un gol per vincere (1-0). Donati sulla graticola - Decisivi in negativo Barak (sbaglia rigore), Cherubini (si fa cacciare) e Coucke sul gol ... Scrive telenord.it