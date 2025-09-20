Non più soltanto primavera: quest’anno Monza in Fiore raddoppia. Dopo il successo della quarta edizione andata in scena a maggio, la città si prepara alla prima versione autunnale della rassegna floreale. Un debutto che testimonia quanto l’iniziativa, ideata da Monza Reale e dall’event strategist Marta Ferrari, con il sostegno di Confcommercio Monza, abbia saputo conquistare cittadini e visitatori, trasformando il centro storico in un giardino a cielo aperto. L’appuntamento è fissato per sabato 4 e domenica 5 ottobre, quando piazze e vie del cuore della città saranno invase da colori, profumi e installazioni ispirate al tema di quest’anno: “ Flower Vibes “. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza in Fiore scopre l’autunno. Un fine settimana tra foglie e zucche