Monza ha inaugurato un nuovo monumento | la cerimonia
Si tratta di un n albero che simbolicamente al posto dei rami ha due rotaie avvolte da due rose rampicanti e una base in massicciata di pietrame a spacco. Il tutto decorato con tanti “no” di varie grandezze e di vari caratteri che rappresentano le varie storie e le provenienze degli internati.È. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: monza - inaugurato
Primo allenamento congiunto - Monza, 12 settembre 2025 @verovolleyyoung VS @insubriavolleymornago “La Serie C dell’Insubria Volley Mornago ha inaugurato la stagione con un’amichevole di prestigio contro la Serie B del VeroVolley, club blasonato Vai su Facebook
Monza ha inaugurato un nuovo monumento: la cerimonia; BrianzAcque, inaugurata la casetta dell’acqua numero dieci di Monza; Macherio: inaugurato il nuovo supermercato a Bareggia, il quinto della Cooperativa di Consumo Albiate-Triuggio.
Monza e un monumento per i militari internati: l’inaugurazione - 30 al bosco della memoria di via Messa, l'inaugurazione partita del progetto nato dall'Aned. Da ilcittadinomb.it
Monza lancia “Musei Arte Autismo” per un percorso culturale dedicato alle persone con autismo - Un progetto innovativo a Monza forma guide museali specializzate per creare un itinerario inclusivo dedicato alle persone con autismo, promuovendo accessibilità e partecipazione culturale senza barrie ... Riporta gaeta.it