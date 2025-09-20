Montolivo promuove Di Gregorio | È all’altezza della Juve Mi sono piaciute le parole di Tudor perchè… Il suo commento

Juventusnews24.com | 20 set 2025

Montolivo promuove Di Gregorio e le parole di Tudor in conferenza: l’analisi dei gol subiti dimostra che le critiche sono state esagerate. Il dibattito attorno a  Michele Di Gregorio, dopo la settimana difficile e i sette gol incassati, si arricchisce di una voce autorevole. Dopo la difesa a spada tratta del suo allenatore  Igor Tudor, che in conferenza stampa lo ha blindato definendolo “il titolare per tutto l’anno”, arriva anche la promozione da parte di un ex grande centrocampista del nostro campionato. Dagli studi di  Sky Sport,  Riccardo Montolivo  ha analizzato la situazione del portiere bianconero, applaudendo la gestione del tecnico e spezzando una lancia a favore dell’ex  Monza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

