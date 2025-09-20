Montevarchi sfida la corazzata di Indiani

di Giustino Bonci E' uno dei confronti di campanile più sentiti nell'immaginario dei tifosi aquilotti. Tanto che insieme alle sfide con Sangiovannese, Arezzo e Carrarese gli incontri con il Grosseto meritano l'etichetta di derby. Ebbene, oggi alle 15 nell'anticipo della terza giornata di campionato, i rossoblù rinverdiranno la tradizione dei duelli di antico lignaggio con i torelli maremmani nella trasferta allo stadio Carlo Zecchini, la prima di due gare sulla carta difficilissime perché tra quattro giorni al Brilli Peri arriverà il Seravezza Pozzi, una delle formazioni più in palla del girone.

