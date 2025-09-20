Montefusco rende omaggio a Suor Maria Grazia Susanna

Avellinotoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Montefusco, oggi 20 settembre, la comunità di Montefusco si prepara a un appuntamento di grande valore culturale e spirituale.Alle ore 18:00, presso il Convento di Santa Caterina da Siena in Piazza Castello, sarà presentato il libro “Suor Maria Grazia Susanna – Il silenzio e la preghiera”. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: montefusco - rende

Montefusco rende omaggio a Suor Maria Grazia Susanna.

montefusco rende omaggio suorRivive nello studio di Figliolino la storia di Suor Maria Grazia Susanna che salvò il monastero di Santa Caterina a Montefusco - Dalle pagine del libro di Gerardo Figliolino riemerge la storia di Suor Maria Grazia Susanna, la religiosa che salvò il monastero di Montefusco dalla soppressione napoleonica. Da corriereirpinia.it

Cerca Video su questo argomento: Montefusco Rende Omaggio Suor