Montefusco rende omaggio a Suor Maria Grazia Susanna.

Montefusco, oggi 20 settembre, la comunità di Montefusco si prepara a un appuntamento di grande valore culturale e spirituale.Alle ore 18:00, presso il Convento di Santa Caterina da Siena in Piazza Castello, sarà presentato il libro “Suor Maria Grazia Susanna – Il silenzio e la preghiera”. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it