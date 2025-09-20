Monteforte Irpino truffa a un’anziana | 50enne denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno denunciato in stato di libertà un 50enne della provincia di Catanzaro, ritenuto responsabile del reato di truffa.La dinamica del raggiro: falso appello della “figlia”L’uomo, dopo aver contattato telefonicamente un’ultraottantenne del posto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

