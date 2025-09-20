Monteforte Irpino AV – Truffa ai danni di un’anziana | 50enne denunciato dai Carabinieri
Truffe agli anziani: i Carabinieri individuano il responsabile. Fondamentale segnalare subito ogni sospetto e non fidarsi di chi chiede denaro per conto di familiari.. I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno denunciato in stato di libertà un 50enne della provincia di Catanzaro, ritenuto responsabile del reato di truffa. L’uomo, dopo aver contattato telefonicamente un’ultraottantenne del posto, fingendo di essere la figlia residente fuori regione e dichiarando di trovarsi in gravi difficoltà economiche, è riuscito a convincere l’anziana ad effettuare un bonifico di circa 900 euro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: monteforte - irpino
