Monteforte Irpino AV – Truffa ai danni di un’anziana | 50enne denunciato dai Carabinieri

Puntomagazine.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Truffe agli anziani: i Carabinieri individuano il responsabile. Fondamentale segnalare subito ogni sospetto e non fidarsi di chi chiede denaro per conto di familiari.. I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno denunciato in stato di libertà un 50enne della provincia di Catanzaro, ritenuto responsabile del reato di truffa. L’uomo, dopo aver contattato telefonicamente un’ultraottantenne del posto, fingendo di essere la figlia residente fuori regione e dichiarando di trovarsi in gravi difficoltà economiche, è riuscito a convincere l’anziana ad effettuare un bonifico di circa 900 euro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: monteforte - irpino

Monteforte Irpino ricorda Giuseppe Covino, carabiniere e contadino: un nome, una ferita aperta

Giuseppe Covino, l’onore oltre la vita: la caserma di Monteforte Irpino porta il suo nome

Monteforte Irpino, il generale La Gala: “Intitolare una caserma significa rinsaldare il legame tra Arma e comunità”

monteforte irpino av 8211Taurano-Monteforte, partono i lavori di manutenzione della strada di collegamento - Via ai lavori per la manutenzione di un tratto, quello nel comprensorio del Comune di Monteforte Irpino, della strada di collegamento Taurano- Lo riporta irpinianews.it

Taurano-Monteforte, domani partono i lavori di manutenzione della strada - Dopo la nota di Franco Addeo, coordinatore dell’ufficio di Gabinetto del presidente della Provincia di Avellino, che aveva destina ... Come scrive irpinianews.it

Cerca Video su questo argomento: Monteforte Irpino Av 8211