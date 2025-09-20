Montagna alpinista precipita e muore sulle Torri di Neva

Il trentaseienne di Montebelluna (Treviso), dopo una caduta di un'ottantina di metri, è stato trovato morto appeso alla corda. Salvo il compagno. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Montagna, alpinista precipita e muore sulle Torri di Neva

