Monreale boom di presenze per il Murriali Food Fest e il concerto di Max Gazzè
Monreale si è riscoperta capitale dello street food per una notte, invasa da un fiume di gente che ha trasformato le sue vie in un palcoscenico a cielo aperto. Il merito è di una combinazione vincente: da un lato i sapori e i profumi del “Murriali Food Fest”, dall’altro la musica di Max Gazzè, che . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
Boom di domande per il concorso di Agenti di Polizia municipale a Monreale, sono 1677
Domenica 14 settembre | Quarta e ultima giornata di Festival Letterario Il Festival Letterario di San Gavino Monreale 2025 è arrivato al suo ultimo giorno. Grazie ai numerosissimi partecipanti che in queste prime giornate ci hanno seguito con passione, rie Vai su Facebook
Boom di presenze al parco archeologico a Santa Cristina - Una buona campagna di marketing, ma come testimoniano gli altri operatori dell’Alto oristanese fondamentale è fare rete. unionesarda.it scrive