Mondiali volley l’Italia sfida l’Argentina per un posto ai quarti Romanò | Dovremo restare uniti e concentrati | Orario e diretta tv

Italia contro Argentina: arrivano gli ottavi di finale dei Mondiali maschili di volley. Domenica 21 settembre alle 9.30 italiane la Nazionale del ct Fefè De Giorgi affronterà l’Albiceleste nella SM Mall of Asia Arena. La squadra del ct Marcelo Mendez ha già stupito il mondo della pallavolo eliminando la Francia bicampione olimpica e vincendo il suo girone: un avversario ostico, guidato dall’esperienza di Luciano De Cecco, alla sesta partecipazione iridata e attuale miglior palleggiatore del torneo secondo le statistiche internazionali. L’Italia, seconda nel proprio gruppo, conosce bene i sudamericani: l’ultimo precedente, lo scorso giugno in Nations League a Quebec City, vide gli azzurri imporsi 3-1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mondiali volley, l’Italia sfida l’Argentina per un posto ai quarti. Romanò: “Dovremo restare uniti e concentrati” | Orario e diretta tv

In questa notizia si parla di: mondiali - volley

LIVE Italia-Algeria, Mondiali volley femminile U21 2025 in DIRETTA: le azzurrine cercano la seconda affermazione

Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025: orari partite 15 settembre, programma, streaming

Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025: orari partite 16 settembre, programma, streaming

“La finale dei Mondiali di volley femminile ha appassionato la maggioranza degli italiani – osserva @LivioGigliuto, Presidente dell’@IstitutoPiepoli – e questo dimostra quanto la nazionale guidata da Velasco sia riuscita a generare emozione ed empatia nel P - X Vai su X

| NAZIONALI, MONDIALI: USA PRIMA DEL GIRONE, AVANTI ITALIA E SLOVENIA, ESCE IL BRASILE Terminata la fase a gironi nelle Filippine: agli ottavi Christenson, Coach Soli e Sani, si ferma Darlan #RanaVerona #VeronaVolley #NoiVerona #volleyb Vai su Facebook

Mondiali volley maschile l’Italia non sbaglia e si qualifica agli ottavi | battuta nettamente l’Ucraina; Mondiali Pallavolo maschile 2025 l’Italia batte l’Ucraina e va agli ottavi; Chi affronterà l’Italia agli ottavi dei Mondiali di volley? Un bomber di origini russe un’icona in regia e tanta Superlega.

Mondiali volley, Italia-Ucraina 3-0. Gli azzurri agli ottavi contro l'Argentina - 30 contro i sudamericani: l'obiettivo è il passaggio ai quarti di finale ... Lo riporta rainews.it

Italia agli ottavi dei Mondiali di volley: avversaria, data e come vederla in tv e in streaming - Gli azzurri di Fefé De Giorgi battono l'Ucraina e superano il Gruppo F con il secondo posto, alle spalle del Belgio: ora la fase ad eliminazione diretta ... Da corrieredellosport.it