Mondiali Tokyo | Battocletti bronzo nei 5000 La staffetta di Jacobs esclusa dalla finale

AGI - Nadia Battocletti è medaglia di bronzo nei 5000 metri dei Campionati mondiali di atletica leggera di Tokyo. L'azzurra, già argento nei 10.000 metri, nella lunga e vibrante finale è stata preceduta dalle keniane Beatrice Chebet (14'54"36) e Faith Kipyegon (14'55"07). Per Battocletti 14'55"42. Per l'Italia è la settima medaglia mondiale: un otro, tre argenti e tre bronzi. La staffetta azzurra 4x100 maschile è rimasta esclusa dalla finale dei Campionati mondiali di atletica leggera di Tokyo. Fausto Desalu, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Matteo Melluzzo hanno concluso la seconda batteria al sesto posto in 38"52.

