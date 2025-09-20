Mondiali Tokyo | Battocletti bronzo nei 5000 La staffetta di Jacobs esclusa dalla finale
AGI - Nadia Battocletti è medaglia di bronzo nei 5000 metri dei Campionati mondiali di atletica leggera di Tokyo. L'azzurra, già argento nei 10.000 metri, nella lunga e vibrante finale è stata preceduta dalle keniane Beatrice Chebet (14'54"36) e Faith Kipyegon (14'55"07). Per Battocletti 14'55"42. Per l'Italia è la settima medaglia mondiale: un otro, tre argenti e tre bronzi. La staffetta azzurra 4x100 maschile è rimasta esclusa dalla finale dei Campionati mondiali di atletica leggera di Tokyo. Fausto Desalu, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Matteo Melluzzo hanno concluso la seconda batteria al sesto posto in 38"52. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: mondiali - tokyo
Nicole Colombi marcia veloce verso i Mondiali di Tokyo
Jacobs è tornato: "Flop e infortuni sono alle spalle. Punto tutto sui Mondiali di Tokyo"
Jacobs: “In testa ho solo i Mondiali di Tokyo. Futuro? Un fast food sulla spiaggia”
+++FORTUNATO SEDICESIMO AI MONDIALI DI TOKYO NELLA 20 KM DI MARCIA: L’ANDRIESE HA CHIUSO CON IL TEMPO DI 1H21.00+++ Vai su Facebook
Mondiali atletica diretta Tokyo: segui #Jacobs e #Battocletti live - X Vai su X
Staffette 4x100 fuori dalla finale. In pista anche Nadia Battocletti - Staffetta 4x100 azzurra femminile: Vittoria Fontana si infortuna, Italia out; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE; Mondiali Tokyo: Battocletti bronzo nei 5000. La staffetta di Jacobs esclusa dalla finale.
Mondiali di Tokyo, altra impresa di Nadia Battocletti: è di bronzo nei 5mila metri - Nadia Battocletti conquista la medaglia di bronzo nei 5mila dopo l'argento nei 10mila ... Lo riporta msn.com
Nadia Battocletti ha vinto la medaglia di bronzo nei 5mila metri ai Mondiali di atletica - La mezzofondista trentina Nadia Battocletti ha vinto la medaglia di bronzo nella gara dei 5mila metri ai Mondiali di atletica leggera in corso a Tokyo, in Giappone. Scrive ilpost.it