Mondiali Tokyo | Battocletti bronzo nei 5000 La staffetta di Jacobs esclusa dalla finale

Agi.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Nadia Battocletti è medaglia di bronzo nei 5000 metri dei Campionati mondiali di atletica leggera di Tokyo. L'azzurra, già argento nei 10.000 metri, nella lunga e vibrante finale è stata preceduta dalle keniane Beatrice Chebet (14'54"36) e Faith Kipyegon (14'55"07). Per Battocletti 14'55"42. Per l'Italia è la settima medaglia mondiale: un otro, tre argenti e tre bronzi.  La  staffetta azzurra 4x100 maschile  è rimasta esclusa dalla  finale  dei  Campionati mondiali di atletica leggera  di  Tokyo.  Fausto Desalu,  Marcell Jacobs,  Lorenzo Patta  e  Matteo Melluzzo  hanno concluso la seconda batteria al sesto posto in 38"52. 🔗 Leggi su Agi.it

mondiali tokyo battocletti bronzo nei 5000 la staffetta di jacobs esclusa dalla finale

© Agi.it - Mondiali Tokyo: Battocletti bronzo nei 5000. La staffetta di Jacobs esclusa dalla finale

In questa notizia si parla di: mondiali - tokyo

Nicole Colombi marcia veloce verso i Mondiali di Tokyo

Jacobs è tornato: "Flop e infortuni sono alle spalle. Punto tutto sui Mondiali di Tokyo"

Jacobs: “In testa ho solo i Mondiali di Tokyo. Futuro? Un fast food sulla spiaggia”

Staffette 4x100 fuori dalla finale. In pista anche Nadia Battocletti - Staffetta 4x100 azzurra femminile: Vittoria Fontana si infortuna, Italia out; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE; Mondiali Tokyo: Battocletti bronzo nei 5000. La staffetta di Jacobs esclusa dalla finale.

mondiali tokyo battocletti bronzoMondiali di Tokyo, altra impresa di Nadia Battocletti: è di bronzo nei 5mila metri - Nadia Battocletti conquista la medaglia di bronzo nei 5mila dopo l'argento nei 10mila ... Lo riporta msn.com

mondiali tokyo battocletti bronzoNadia Battocletti ha vinto la medaglia di bronzo nei 5mila metri ai Mondiali di atletica - La mezzofondista trentina Nadia Battocletti ha vinto la medaglia di bronzo nella gara dei 5mila metri ai Mondiali di atletica leggera in corso a Tokyo, in Giappone. Scrive ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Tokyo Battocletti Bronzo