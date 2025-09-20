Mondiali Para Climbing tre azzurri centrano la finale a Seul
Salvagnin, Bredice e Capovilla superano le qualifiche. Fuori di un soffio Cavina e Cocchi. Prima giornata di qualificazioni ai Mondiali di Para Climbing di Seul con ottime notizie per l’Italia: tre atleti azzurri strappano il biglietto per la finale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Nel gruppo B1, Simone Salvagnin chiude al terzo posto ex aequo con il francese Moineau, mentre Nadia Bredice conquista una prestigiosa seconda piazza alle spalle della giapponese Aoki. 🔗 Leggi su Sportface.it
