Mondiali Militari di scherma doppio oro per l’Italia a Siviglia | trionfano spadiste e sciabolatori

Nella quinta giornata l'Italia mette in bacheca altri due titoli a squadre. Domani le finali individuali con quattro azzurri già sicuri di medaglia. Giornata d'oro per la scherma italiana ai Campionati Mondiali Militari 2025. Nella quinta giornata di gare a Siviglia, il tricolore è salito due volte sul gradino più alto del podio grazie ai successi della squadra femminile di spada e del quartetto maschile di sciabola.