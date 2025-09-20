Mondiali Militari di scherma doppio oro per l’Italia a Siviglia | trionfano spadiste e sciabolatori

Sportface.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella quinta giornata l’Italia mette in bacheca altri due titoli a squadre. Domani le finali individuali con quattro azzurri già sicuri di medaglia. Giornata d’oro per la scherma italiana ai Campionati Mondiali Militari 2025. Nella quinta giornata di gare a Siviglia, il tricolore è salito due volte sul gradino più alto del podio grazie ai successi della squadra femminile di spada e del quartetto maschile di sciabola. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

