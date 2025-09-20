mondiali evenepoel contro pogacar nella crono per il tris iridato

Per la prima volta la rassegna iridata si disputa in Africa, in Ruanda. Partenza e arrivo nella capitale Kigali: percorso molto duro di 40,6 km con 680 metri di dislivello, 4 salitelle e un tratto di pavé. Il belga ("Mai così in forma") è favoritissimo. Gli azzurri sono Cattaneo e Sobrero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

