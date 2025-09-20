Mondiali di volley Italia-Argentina agli ottavi | Romanò suona la carica

L’opposto azzurro: “Siamo pronti a soffrire insieme, il bilancio fin qui è positivo” Alla vigilia della sfida da dentro o fuori contro l’Argentina, in programma domani alle 9.30 italiane a Manila (diretta Rai 2, Raiplay, Rainews, DAZN, VBTV), l’Italvolley prepara il confronto con una delle squadre più insidiose del torneo. L’Albiceleste di Marcelo Mendez, trascinata da Luciano De Cecco – al suo sesto Mondiale e miglior palleggiatore della rassegna secondo i dati Fivb – ha già fatto scalpore eliminando la Francia bicampione olimpica. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it