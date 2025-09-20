Nadia Battocletti conquista la medaglia di bronzo nei 5mila metri ai Mondiali di atletica di Tokyo 2025. Si tratta della seconda medaglia in questa kermesse iridata dopo l'argento nei 10mila metri. L'azzurra ha condotto tutta la gara nelle prime posizioni, e nel giro finale ha partecipato allo sprint del terzetto keniano favorito per la gara, insidiando solo per poco il secondo posto. L'oro è andato a Beatrice Chebet (14'54"36) che ha così bissato l'oro dei 10.000, l'argento all'altra keniana Faith Kypiegon (14'55"07). Battocletti ha invece chiuso col terzo tempo, 14'55"42. La copertina di Tokyo 2025 se la prende la venticinquenne trentina, capace qualche giorno fa di scrivere una pagina storica nei 10mila metri: l’azzurra ha centrato l’argento con una prova di straordinaria maturità, chiudendo in 30'38''23, crono che vale il nuovo record italiano sulla distanza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mondiali di Tokyo, altra impresa di Nadia Battocletti: è di bronzo nei 5mila metri