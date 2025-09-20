Mondiali di marcia Palmisano costretta allo stop nella 20 km Perez regina ancora una volta

La campionessa europea abbandona al 12° km dopo un buon avvio. La spagnola conquista il bis iridato, oro anche per Bonfim nella prova maschile. Non è stata la giornata di Antonella Palmisano ai Mondiali di marcia. Dopo l’argento nella 35 km, l’azzurra si è fermata nel corso della 20 km femminile, chiudendo la sua gara al 12° chilometro. L’olimpionica di Tokyo 2021, che aveva provato a restare con le battistrada fino a metà prova, ha iniziato a perdere terreno già dopo il nono chilometro, arrendendosi poco più avanti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it