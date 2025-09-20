Mondiali di Canottaggio e Paracanottaggio da questa notte gli Azzurri in gara a Shanghai
Shanghai, 20 settembre 2025 – Scatta domani il Mondiale Assoluto e Pararowing di Shanghai. La Nazionale del Direttore Tecnico Antonio Colamonici affronta il più importante impegno della prima stagione del quadriennio di Los Angeles 2028 con tredici equipaggi. Sarà il due senza femminile di Laura Meriano e Alice Codato, argento agli Europei di Plovdiv e oro in Coppa del Mondo a Varese, a esordire alle 4:19 (le 10:19 a Shanghai) con Stati Uniti, Atlete Indipendenti Neutrali, Irlanda e Francia. La batteria del quattro di coppia maschile, ricomposto con la formazione di Parigi 2024, è alle 5:21: i vicecampioni olimpici Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili affrontano Repubblica Ceca, Ucraina, Australia e Spagna. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
