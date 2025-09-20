Mondiali di atletica Tokyo 2025 | programma orari e atleti italiani in gara
ottava giornata ai mondiali di atletica di tokyo 2025: programma e protagonisti. La penultima giornata dei campionati mondiali di atletica a Tokyo si presenta ricca di eventi di grande rilievo, con numerosi atleti italiani impegnati in diverse discipline. Le competizioni odierne includono le fasi decisive delle gare multiple, le finali più attese e le batterie delle staffette. Questa giornata rappresenta un momento cruciale per gli azzurri che cercano di conquistare medaglie e migliorare il proprio piazzamento nel medagliere complessivo. risultati della notte italiana e stato del medagliere. Le competizioni della notte hanno visto i 20 km di marcia maschili e femminili, discipline che non hanno portato risultati significativi per l’Italia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
Mondiali atletica oggi. Da Palmisano a Battocletti, programma giornata e dove vedere italiani in tv (in chiaro) e streaming
Andrea Dallavalle è medaglia d'argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo. Il triplista piacentino, 25 anni, ha vissuto la giornata più bella della sua carriera
Mondiali di atletica Tokyo 2025, risultati di oggi | triplo, Dallavalle d'argento con 17.64, Diaz sesto a 17.19; Diretta Mondiali di atletica, 20 km di marcia: Palmisano si ritira, Perez vince e le dedica l’oro. Fortunato sedicesimo tra gli uomini; Mondiali di Atletica 2025 - Oro di Mattia Furlani nel Lungo - Video.
Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 19 settembre, Dallavalle d'argento nel triplo, lite Pichardo-Diaz. Giallo Benjamin - Mondiali atletica Tokyo 19 settembre 2025, programma, medagliere, protagonisti di oggi dei campionati al settimo giorno: argento a Dallavalle nel triplo ... Da sport.virgilio.it
A che ora Nadia Battocletti oggi, Mondiali atletica 2025: programma finale 5000 metri, tv, streaming - Nadia Battocletti è pronta ad affrontare una delle sfide più complicate della sua carriera, andando a caccia di un posto sul podio nella finale dei 5000 ... Riporta oasport.it