Mondiali di atletica Tokyo 2025 | programma orari e atleti italiani in gara

ottava giornata ai mondiali di atletica di tokyo 2025: programma e protagonisti. La penultima giornata dei campionati mondiali di atletica a Tokyo si presenta ricca di eventi di grande rilievo, con numerosi atleti italiani impegnati in diverse discipline. Le competizioni odierne includono le fasi decisive delle gare multiple, le finali più attese e le batterie delle staffette. Questa giornata rappresenta un momento cruciale per gli azzurri che cercano di conquistare medaglie e migliorare il proprio piazzamento nel medagliere complessivo. risultati della notte italiana e stato del medagliere. Le competizioni della notte hanno visto i 20 km di marcia maschili e femminili, discipline che non hanno portato risultati significativi per l’Italia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

