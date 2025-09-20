Mondiali di atletica | Nadia Battocletti medaglia di bronzo nei 5mila metri Record di presenze sul podio per l’Italia
TOKIO – Bronzo nei 5mila metri femminili per Nadia Battocletti ai mondiali di atletica di Tokio, oggi 20 settembre 2025. Storica settima medaglia per l’Italia. Ha segnato 14’55?42 il crono della 25enne di Cles, le sette medaglie nella manifestazione fanno superare Goteborg 1995 con sei medaglie, è record di presenze sul podio in un Mondiale per . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: mondiali - atletica
