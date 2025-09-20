Mondiali di atletica l’Italia fa ricorso per la staffetta 4×100 dopo che Jacobs è stato urtato

È polemica ai Mondiali di atletica 2025 per la staffetta 4×100 maschile. La squadra italiana composta da Desalu, Jacobs, Patta e Melluzzo non si è qualificata per la finale, ma al centro della questione c’è il contatto subito da Jacobs da parte di un atleta sudafricano. Nella seconda frazione della seconda batteria, l’azzurro era regolarmente sulla sua corsia quando, in attesa di ricevere il testimone, è stato colpito al braccio da tergo da Maswanganyi, che l’ha quasi fatto cadere. La Nazionale ha quindi presentato ricorso, che per il momento non è stato accolto. Il rallenty del momento incriminato pic. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mondiali di atletica, l’Italia fa ricorso per la staffetta 4×100 dopo che Jacobs è stato urtato

