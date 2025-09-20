Mondiali di atletica | Italia fuori dalla finale della 4x100 azzurre dentro in quella della 4x400

Tokyo, 20 settembre 2025 – Nulla da fare per i velocisti dell’Italia: la staffetta 4x100 non è riuscita a centrare la finale della 4x100 ai Mondiali di atletica in corso a Tokyo. Il quartetto composto da Desalu, Jacobs, Patta e Melluzzo è arrivato sesto. Bene invece le azzurre 4x400: Anna Polinari, Virginia Troiani, Alessandra Bonora e Alice Mangione si ritagliano un posto per l'ultimo atto con il secondo tempo di ripescaggio (3'24"71 e season best). Beffata di cinque centesimi la Spagna (3'24"76). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

