“Una cosa così non mi era mai capitata, io ero nella mia corsia, il sudafricano mi ha urtato, ora bisogna capire se mi ha ostacolato e se ci sia la possibilità di fare ricorso “. Sono le parole a caldo di Marcell Jacobs dopo la semifinale della staffetta 4×100 uomini ai Mondiali di atletica in corso a Tokyo. L’Italia è rimasta fuori dalla finale, penultima dopo una prestazione opaca, ma viziata da quanto accaduto al primo cambio: Jacobs è stato urtato dal collega del Sudafrica, che poi si è fermato. Ora gli azzurri proveranno a presentare ricorso per essere comunque ammessi alla finale. In una stagione tragica per la velocità azzurra, epilogo peggiore non poteva esserci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mondiali di atletica, i sudafricani colpiscono Jacobs: l’Italia è fuori dalla finale della 4×100. “Mai successa una cosa del genere”