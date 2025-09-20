Mondiali di atletica Dosso pronta per la 4x100 | Delusioni alle spalle ora tutto sulla staffetta
Dopo la gara individuale dei 100 metri che l’ha vista fermarsi in una semifinale non proprio soddisfacente, ai campionati del mondo d’atletica leggera in corso a Tokyo, Zaynab Dosso torna in pista oggi alle 13,45 con la staffetta azzurra della 4x100. Sino a ieri sera non erano state diramate le convocazioni per le quattro titolari della semifinale odierna: a parte la 26enne rubierese tesserata per le Fiamme Azzurre (Polizia penitenziaria), l’Italia ha altre sette candidate ai tre posti restanti e dunque Vittoria Fontana (Carabinieri), Dalia Kaddari (Fiamme Oro) Gaya Bertello (Novatletica Chieri), Gloria Hooper (Atl. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
