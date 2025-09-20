Mondiali di atletica a Tokyo | nella staffetta Jacobs urtato da un atleta sudafricano Italia fuori presenta ricorso
Già a quota sei medaglie (bottino record in un Mondiale) l'Italia si appresta a vivere un'altra grande giornata.
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
Andrea Dallavalle è medaglia d'argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo. Il triplista piacentino, 25 anni, ha vissuto la giornata più bella della sua carriera
Staffette 4x100 fuori dalla finale. In pista anche Nadia Battocletti - Staffetta 4x100 azzurra femminile: Vittoria Fontana si infortuna, Italia out; LIVE! Palmisano cerca il bis nella marcia, c'è anche Fortunato nella 20km; Diretta Mondiali di atletica, Italia eliminata nella 4x100: Jacobs urtato, ma ricorso respinto.
Mondiali a Tokyo, Italia fuori dalla finale nella staffetta 4×100 metri: Tortu non corre in batteria! - Lo sprinter brianzolo, dolorante per un fastidio muscolare, non è stato inserito nel quartetto azzurro eliminato in batteria. mbnews.it scrive
Mondiali atletica, la diretta: Battocletti alla ricerca del bis. staffetta 4x100 in pista con Jacobs (ma senza Tortu). Azzurre in finale nella staffetta. - Gli azzurri, dopo aver vinto negli ultimi giorni alcune medaglie importanti, tra Mattia Furlani e Dallavalle, ha ancora molto da dire in questo torneo. Da leggo.it