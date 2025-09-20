Mondiali di atletica a Tokyo | nella staffetta Jacobs urtato da un atleta sudafricano Italia fuori presenta ricorso 

Xml2.corriere.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Già a quota sei medaglie (bottino record in un Mondiale) l'Italia si appresta a vivere un'altra grande giornata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

mondiali di atletica a tokyo nella staffetta jacobs urtato da un atleta sudafricano italia fuori presenta ricorso160

© Xml2.corriere.it - Mondiali di atletica a Tokyo: nella staffetta Jacobs urtato da un atleta sudafricano. Italia fuori presenta ricorso 

In questa notizia si parla di: mondiali - atletica

Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso

Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano

Staffette 4x100 fuori dalla finale. In pista anche Nadia Battocletti - Staffetta 4x100 azzurra femminile: Vittoria Fontana si infortuna, Italia out; LIVE! Palmisano cerca il bis nella marcia, c'è anche Fortunato nella 20km; Diretta Mondiali di atletica, Italia eliminata nella 4x100: Jacobs urtato, ma ricorso respinto.

mondiali atletica tokyo staffettaMondiali a Tokyo, Italia fuori dalla finale nella staffetta 4×100 metri: Tortu non corre in batteria! - Lo sprinter brianzolo, dolorante per un fastidio muscolare, non è stato inserito nel quartetto azzurro eliminato in batteria. mbnews.it scrive

mondiali atletica tokyo staffettaMondiali atletica, la diretta: Battocletti alla ricerca del bis. staffetta 4x100 in pista con Jacobs (ma senza Tortu). Azzurre in finale nella staffetta. - Gli azzurri, dopo aver vinto negli ultimi giorni alcune medaglie importanti, tra Mattia Furlani e Dallavalle, ha ancora molto da dire in questo torneo. Da leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Atletica Tokyo Staffetta