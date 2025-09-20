Mondiali di atletica 4x100 eliminata | Jacobs toccato da un avversario Ma il ricordo viene respinto

Fuori con il sesto tempo in batteria la 4X100 uomini ai mondiali di atletica in corso a Tokyo. Respinto il ricorso della staffetta veloce presentata a causa di un contatto tra l’atleta del Sudafrica e Marcell Jacobs nella seconda frazione. Finale conquistata invece per la 4x400 femminile con Anna Polinari, Virginia Troiani, Alessandra Bonora e Alice Mangione che in 3:24.71, si prende il quarto posto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mondiali di atletica, 4x100 eliminata: “Jacobs toccato da un avversario”. Ma il ricordo viene respinto

In questa notizia si parla di: mondiali - atletica

Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso

Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano

Mondiali atletica diretta Tokyo: segui #Jacobs e #Battocletti live - X Vai su X

Andrea Dallavalle è medaglia d'argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo. Il triplista piacentino, 25 anni, ha vissuto la giornata più bella della sua carriera Vai su Facebook

Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE; Diretta Mondiali di atletica, Italia eliminata col giallo nella 4x100. In gara c’è Nadia Battocletti; Staffette 4x100 fuori dalla finale. In pista anche Nadia Battocletti - Staffetta 4x100 azzurra femminile: Vittoria Fontana si infortuna, Italia out.

Mondiali di atletica, i risultati di oggi: Battocletti nella finale 5000 e le staffette - Passano come ripescate Gran Bretagna e Giamaica (che hanno corso in questa batteria). Scrive sport.sky.it

Mondiali atletica, la diretta: Battocletti alla ricerca del bis. Jacobs scivola: staffetta 4x100 negativa per l'Italia. In quella femminile, Fontana out: azzurre eliminate ... - Gli azzurri, dopo aver vinto negli ultimi giorni alcune medaglie importanti, tra Mattia Furlani e Dallavalle, ha ancora molto da dire in questo torneo. Da ilgazzettino.it