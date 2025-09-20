Mondiali di Atletica 2025 Palmisano | Ho pagato la stanchezza muscolare contenta del mio percorso
Tokyo, 20 settembre 2025 – Si chiude con un ritiro la 20 chilometri di marcia ai Mondiali di atletica della campionessa azzurra Antonella Palmisano, già argento nella 35 chilometri all’inizio della rassegna a Tokyo. La finanziera pugliese parte bene, tiene il ritmo del gruppo di testa per i primi 9 chilometri, poi rallenta ed è costretta a farsi da parte a causa della fatica intorno al 12° chilometro: “Sapevo che avrei potuto pagare la stanchezza muscolare, l’avevo messo in conto” spiega Antonella. Poi l’aggiunta: “Non mi spaventava il ritmo elevato, ma le gambe hanno smesso di rispondere. Dopo il ritiro a Parigi, mi ero ripromessa di non sminuirmi e non succederà. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
