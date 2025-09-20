Mondiali di atletica 2025 oggi il programma dell' ottava giornata | gli orari e gli italiani in gara
Oggi, sabato 20 settembre, ai Mondiali di atletica 2025, a Tokyo, si sta disputando l'ottava e penultima giornata. Nella notte italiana Antonella Palmisano, argento in questa rassegna nella marcia 35 km, si è ritirata nella 20 km, quando intorno al 12esimo km era intorno alla decima posizione. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: mondiali - atletica
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
Mondiali atletica oggi. Da Palmisano a Battocletti, programma giornata e dove vedere italiani in tv (in chiaro) e streaming - X Vai su X
Andrea Dallavalle è medaglia d'argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo. Il triplista piacentino, 25 anni, ha vissuto la giornata più bella della sua carriera Vai su Facebook
Diretta Mondiali di atletica, 20 km di marcia: Palmisano si ritira. Tortu escluso dalla 4x100; Mondiali di atletica Tokyo 2025, risultati di oggi | triplo, Dallavalle d'argento con 17.64, Diaz sesto a 17.19; Mondiali di atletica 2025 oggi, il programma dell'ottava giornata: gli orari e gli italiani in gara.
Atletica oggi in tv, Mondiali 2025: orari finali sabato 20 settembre, programma, streaming, azzurri in gara - Grande attesa per la sessione serale dell'ottava e penultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di atletica, in cui verranno assegnati altri cinque ... Come scrive oasport.it
A che ora i Mondiali di atletica oggi: orari sabato 20 settembre, tv, programma, streaming, italiani in gara - Sabato 20 settembre andrà in scena l'ottava giornata di gara ai Mondiali 2025 di atletica: a Tokyo (Giappone) prosegue la rassegna iridata con un ... Si legge su oasport.it