Mondiali di Atletica 2025 | il programma di oggi e gli italiani in gara Palmisano e Battocletti sotto i riflettori

Giornata ricca di appuntamenti ai Mondiali di atletica di Tokyo. Oggi, 20 settembre 2025, gli atleti azzurri sono pronti a dare battaglia nelle prove iridate. L'attenzione sarà tutta su Antonella Palmisano, impegnata nella 20 km di marcia, e su Nadia Battocletti, che correrà la finale dei 5000 metri. Programma gare di oggi. Ecco nel dettaglio gli orari delle competizioni con protagonisti gli italiani: 00:30 – 20 km marcia femminile: Federica Curiazzi, Alexandrina Mihai, Antonella Palmisano. 02:55 – 20 km marcia maschile: Andrea Cosi, Francesco Fortunato, Gianluca Picchiottino.

