Mondiali di Atletica 2025 Battocletti infinita | l’Azzurra conquista il bronzo nei 5000 metri

Cdn.ilfaroonline.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tokyo, 20 settembre 2025 – Arriva la settima medaglia iridata per l’Italia a Tokyo. Gli Azzurri dell’atletica staccano il settimo alloro ai Mondiali di Tokyo e fanno un nuovo record storico (a Goteborg furono sei). E la protagonista di questo nuovo primato è stata Nadia Battocletti, infinita campionessa tricolore (già bronzo nella stessa distanza ai Giochi di Parigi e campionessa europea). Dopo l’argento nei 10000 metri, l’Azzurra ha corso una straordinaria finale nei 5000 metri e ha conquistato un super bronzo iridato. La gara è stata vinta dalla keniana Beatrice Chebet (14:54.36), seconda l’altra keniana Faith Kipyegon (14:55. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mondiali - atletica

Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso

Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano

Mondiali atletica, il programma di oggi: da Palmisano a Battocletti, gli italiani in gara e dove vederli; LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: ITALIA DA RECORD! Bronzo per Nadia Battocletti, mai così tante medaglie! Jacobs danneggiato e 4×100 fuori; Mondiali di Atletica 2025 - Bronzo di Nadia Battocletti nei 5000m - Video.

mondiali atletica 2025 battoclettiAtletica Tokyo 2025, Nadia Battocletti bronzo nei 5000 donne: settima medaglia per l’Italia - Sale sul terzo gradino del podio Nadia Battocletti, che ottiene il bronzo nel 5000m donne. sportface.it scrive

mondiali atletica 2025 battoclettiMondiali atletica Tokyo 2025, Nadia Battocletti vince il bronzo nei 5000 metri, settima medaglia italiana e record in una singola edizione - Nadia Battocletti si conferma nel gotha del mezzofondo e dopo l'argento nei 10. Secondo eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Atletica 2025 Battocletti