Mondiali di Atletica 2025 Battocletti infinita | l’Azzurra conquista il bronzo nei 5000 metri
Tokyo, 20 settembre 2025 – Arriva la settima medaglia iridata per l’Italia a Tokyo. Gli Azzurri dell’atletica staccano il settimo alloro ai Mondiali di Tokyo e fanno un nuovo record storico (a Goteborg furono sei). E la protagonista di questo nuovo primato è stata Nadia Battocletti, infinita campionessa tricolore (già bronzo nella stessa distanza ai Giochi di Parigi e campionessa europea). Dopo l’argento nei 10000 metri, l’Azzurra ha corso una straordinaria finale nei 5000 metri e ha conquistato un super bronzo iridato. La gara è stata vinta dalla keniana Beatrice Chebet (14:54.36), seconda l’altra keniana Faith Kipyegon (14:55. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: mondiali - atletica
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
Mondiali di atletica: Battocletti bronzo nei 5.000. L'azzurra ancora sul podio dopo l'argento dei 10.000 #ANSA - X Vai su X
Andrea Dallavalle è medaglia d'argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo. Il triplista piacentino, 25 anni, ha vissuto la giornata più bella della sua carriera Vai su Facebook
Mondiali atletica, il programma di oggi: da Palmisano a Battocletti, gli italiani in gara e dove vederli; LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: ITALIA DA RECORD! Bronzo per Nadia Battocletti, mai così tante medaglie! Jacobs danneggiato e 4×100 fuori; Mondiali di Atletica 2025 - Bronzo di Nadia Battocletti nei 5000m - Video.
Atletica Tokyo 2025, Nadia Battocletti bronzo nei 5000 donne: settima medaglia per l’Italia - Sale sul terzo gradino del podio Nadia Battocletti, che ottiene il bronzo nel 5000m donne. sportface.it scrive
Mondiali atletica Tokyo 2025, Nadia Battocletti vince il bronzo nei 5000 metri, settima medaglia italiana e record in una singola edizione - Nadia Battocletti si conferma nel gotha del mezzofondo e dopo l'argento nei 10. Secondo eurosport.it