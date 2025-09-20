Mondiali di Atletica 2025 Battocletti infinita | l’Azzurra conquista il bronzo nei 5000 metri

Tokyo, 20 settembre 2025 – Arriva la settima medaglia iridata per l’Italia a Tokyo. Gli Azzurri dell’atletica staccano il settimo alloro ai Mondiali di Tokyo e fanno un nuovo record storico (a Goteborg furono sei). E la protagonista di questo nuovo primato è stata Nadia Battocletti, infinita campionessa tricolore (già bronzo nella stessa distanza ai Giochi di Parigi e campionessa europea). Dopo l’argento nei 10000 metri, l’Azzurra ha corso una straordinaria finale nei 5000 metri e ha conquistato un super bronzo iridato. La gara è stata vinta dalla keniana Beatrice Chebet (14:54.36), seconda l’altra keniana Faith Kipyegon (14:55. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it