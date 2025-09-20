Mondiali beffa 4x100 | Jacobs tamponato e ricorso respinto Italia fuori dalla finale

Jacobs, col braccio, entra nello spazio del sudafricano proprio nella zona di cambio e, secondo il regolamento, ha danneggiato l'avversario. Il presidente Mei: "Batteria chiusa al 6° posto, finale preclusa". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mondiali, beffa 4x100: Jacobs tamponato e ricorso respinto. Italia fuori dalla finale

In questa notizia si parla di: mondiali - beffa

FOCUS SPECIALE MONDIALI – Pilato di bronzo, beffa per la 4×100 mista, il bilancio di Singapore

Perché è stata squalificata Marta Zenoni nei 1500 ai Mondiali: la gioia sfrenata, poi l’atroce beffa

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: super Pernici, bruciante beffa per Simonelli, in gara Sioli

Atletica: Kerr scacco matto, Kipyegon poker ai Mondiali, Tinch di forza. Sioli 8°, beffa Simonelli, grande Pernici - - X Vai su X

Il video dell'incredibile arrivo in volata della Maratona dei Mondiali di Tokyo 2025: Simbu beffa al photofinish Petros. Bronzo di Aouani Vai su Facebook

Jacobs e la 4x100: 'Mai vista una cosa del genere'; Mondiali, beffa 4x100: Jacobs tamponato ma ricorso respinto. Italia fuori dalla finale; Nadia Battocletti, 5000 metri di bronzo a Tokyo - Aggiornamento del 20 Settembre delle ore 15:35.

Mondiali, beffa 4x100: Jacobs tamponato e ricorso respinto. Italia fuori dalla finale - Jacobs, col braccio, entra nello spazio del sudafricano proprio nella zona di cambio e, secondo il regolamento, ha danneggiato l'avversario. Scrive gazzetta.it

Mondiali atletica, staffetta 4x100 eliminata. Jacobs: "Mai vista una cosa del genere" - Leggi su Sky Sport l'articolo Mondiali atletica, staffetta 4x100 eliminata. Segnala sport.sky.it