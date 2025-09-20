Mondiali atletica niente bis per Palmisano | si ritira nella 20 km di marcia
(Adnkronos) – Si chiude con un ritiro la 20 chilometri di marcia ai Mondiali di atletica della campionessa azzurra Antonella Palmisano, già argento nella 35 chilometri all'inizio della rassegna a Tokyo. La finanziera pugliese parte bene, tiene il ritmo del gruppo di testa per i primi 9 chilometri, poi è costretta a farsi da parte .
Antonella Palmisano si è ritirata durante la 20 km di marcia ai Mondiali di atletica di Tokyo.
Antonella Palmisano spiega il ritiro ai Mondiali: "Un po' mi rode: ho sempre fame. Peccato di determinazione" - La 20 km di marcia ai Mondiali 2025 di atletica si è conclusa poco dopo l'undicesimo chilometro per Antonella Palmisano: la Campionessa Olimpica di Tokyo ...