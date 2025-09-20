Mondiali atletica Maria Perez e Caio Bonfim trionfano nella marcia

AGI - La spagnola Maria Perez è entrata sempre di più nella storia della marcia. La 29enne marciatrice di Orce, nella zona di Granada, ha vinto la 20 chilometri, successo che bissa quello della settimana scorsa nella 35 km. Per Perez si tratta della seconda doppietta 20-35 km ai Campionati mondiali di atletica leggera nella stessa edizione dopo quella di Budapest 2023. Maria Perez ha vinto dopo aver forzato l'azione verso il quindicesimo chilometro e ha tagliato il traguardo in 1 ora 25'54, primato stagionale. Dopo otto anni ritorna sul podio di una gara femminile un'importante scuola di marcia, quella messicana con Alegna Gonzalez, argento in 1 ora 26'06 con il nuovo record continentale. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Mondiali atletica, Maria Perez e Caio Bonfim trionfano nella marcia

