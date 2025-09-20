Mondiali atletica il programma di oggi | da Palmisano a Battocletti gli italiani in gara e dove vederli

(Adnkronos) – Sabato da non perdere ai Mondiali di atletica a Tokyo. Oggi, 20 settembre, sono diversi gli azzurri in gara nella rassegna iridata e pronti a lottare per una medaglia in Giappone. Occhi puntati sulle stelle azzurre Antonella Palmisano e Nadia Battocletti, in gara nella 20 chilometri di marcia e nei 5000 metri. Ecco . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: mondiali - atletica

Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso

Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano

Andrea Dallavalle è medaglia d'argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo. Il triplista piacentino, 25 anni, ha vissuto la giornata più bella della sua carriera Vai su Facebook

#atletica , #Dallavalle d’argento nel triplo ai mondiali di #Tokyo25 - X Vai su X

Mondiali di Atletica, il programma delle gare di mercoledì 17 settembre; Programma e speranze di medaglia nel Day 8: Battocletti e Palmisano per il bis; Andy Diaz ai Mondiali di Atletica 2025: quando è la gara, orario e dove vedere il salto triplo.

Mondiali atletica, il programma di oggi: da Palmisano a Battocletti, gli italiani in gara e dove vederli - Oggi, 20 settembre, sono diversi gli azzurri in gara nella rassegna iridata e pronti a lottare per una medaglia in Giappone. Da msn.com

A che ora i Mondiali di atletica domani: orari 20 settembre, tv, programma, streaming, italiani in gara - Sabato 20 settembre andrà in scena l'ottava giornata di gara ai Mondiali 2025 di atletica: a Tokyo (Giappone) prosegue la rassegna iridata con un ... Segnala oasport.it