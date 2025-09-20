Mondiali atletica | Battocletti bronzo nei 5000 La 4x100 fuori dalla finale ma è giallo su contatto tra Jacobs e il frazionista del Sudafrica
Tokyo, 20 settembre 2025 – Nadia Battocletti vince il bronzo nei 5000 metri. Nulla da fare per i velocisti dell’Italia: la staffetta 4x100 non è riuscita a centrare la finale della 4x100 ai Mondiali di atletica in corso a Tokyo. Fausto Desalu, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Matteo Melluzzo corrono in 38"52 e chiudono con il sesto tempo nella rispettiva batteria. Giallo su un contatto tra Jacobs e un frazionista del Sudafrica, l’Italia ha presentato ricorso e ora la giuria sta valutando l’accaduto. "Non ho fatto in tempo a fare il primo appoggio e ho sentito una botta. Mi sembrava di essere nella mia corsia e non mi era capitata una cosa del genere – ha detto l’atleta ai microfoni di RaiSport –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
