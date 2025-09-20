Mondiali atletica 2025 Palmisano si ritira dalla 20 km di marcia | oro Perez e Bonfim

Si chiude troppo presto la 20 km di marcia ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo per Antonella Palmisano. L’azzurra si ferma nel corso del dodicesimo chilometro dopo essere rimasta nel gruppo di testa fino a poco prima di metà gara, a una settimana dall’ argento conquistato nella 35 km che ha aperto la rassegna iridata. Stavolta la campionessa europea in carica, medaglia d’oro quattro anni fa ai Giochi di Tokyo nella ‘venti’ disputata a Sapporo oltre che bronzo mondiale nel 2017 e nel 2023, non riesce a tenere il ritmo delle migliori e comincia a staccarsi dopo nove chilometri per poi perdere progressivamente terreno, ritirata come nella scorsa stagione alle Olimpiadi di Parigi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

