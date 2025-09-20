Tornano in pista gli atleti azzurri impegnati ai Mondiali di atletica 2025 di Tokyo. Oggi occhi puntati sulle staffette e su Nadia Battocletti, che dopo l’argento nei 10.000 punta al podio anche oggi nei 5.000. Le avversarie sono le keniane Beatrice Chebet e Faith Kipyegon. Sveva Gerevini affronta invece le ultime due prove dell’eptathlon, infine sono in programma la 4×400 femminile e le 4×100 (uomini e donne) azzurre che affrontano le batterie inseguendo un posto in finale. Il programma di oggi, 20 settembre. 12.00 Eptathlon, lancio del giavellotto . 12.05 Decathlon, salto in alto . 12.35 4×400 maschile, batterie . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mondiali atletica 2025, le gare di oggi 20 settembre – La diretta