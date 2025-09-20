Mondello inaugurato un nuovo parco giochi inclusivo in via Palinuro

Palermotoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mondello avrà da oggi un parco giochi inclusivo, inaugurato questa mattina in via Palinuro. La Giunta, su proposta di delibera dell’assessore Piero Alongi, nei giorni scorsi ha dato il via libera a un progetto reso possibile grazie a un protocollo di intesa sottoscritto tra il Comune - Ufficio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mondello - inaugurato

Mondello, inaugurato un nuovo parco giochi inclusivo in via Palinuro; Palermo, inaugurato il nuovo parco giochi inclusivo in via Palinuro a Mondello; Scivoli, altalene, giostre accessibili e pannelli sensoriali: nuovo parco giochi inclusivo in via Palinuro.

mondello inaugurato nuovo parcoMondello, nasce il Parco Giochi Inclusivo - L’iniziativa è stata resa possibile grazie a un protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune di Palermo – Ufficio Gestione Verde Urbano, Agricoltura Urbana e Rapporti con RE. Come scrive livesicilia.it

Nasce il parco giochi Inclusivo di Mondello, via libera dalla Giunta comunale - Il parco è stato promosso e ideato dal Consigliere comunale Katia Meli che ha condotto una lunga battaglia per ottenerne la realizzazione ... Riporta blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Mondello Inaugurato Nuovo Parco