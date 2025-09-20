È stata una debacle pesante quella del Monaco di Huetter in Champions League, e gli asemist quest’oggi vanno a caccia di riscatto in casa contro il Metz. La squadra del Principato è stata senza mezzi termini travolta da un ottimo Club Brugge, con i belgi che hanno confermato il loro processo di crescita e al contempo quello di tutto il calcio belga. Ci sarà . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Monaco-Metz (domenica 21 settembre 2025 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici