Monaco-Metz domenica 21 settembre 2025 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici
È stata una debacle pesante quella del Monaco di Huetter in Champions League, e gli asemist quest’oggi vanno a caccia di riscatto in casa contro il Metz. La squadra del Principato è stata senza mezzi termini travolta da un ottimo Club Brugge, con i belgi che hanno confermato il loro processo di crescita e al contempo quello di tutto il calcio belga. Ci sarà . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: monaco - metz
SERIE A Matchday 3 and LIGUE 1 Matchday 4 outcomes #football #SerieA #Ligue1 #cagliari #parmatma #juventus #InterMilan #Fiorentina #napoli #Marseille #lorient #Nice #Nantes #auxerre #monaco #everyonefollowers Vai su Facebook
Calcio estero, weekend 19-21 settembre: in Premier c'è Arsenal-City, in Ligue 1 si gioca 'Le Classique'; L’Inter batte il Monaco 2-1 in rimonta e in 10: gol di Lautaro e Bonny; Eventi del Weekend del 20 e 21 Settembre 2025 a Monaco.
Pronostico Monaco-Metz 21 Settembre 2025: 5ª Giornata di Ligue 1 - II ospita il confronto tra Monaco e Metz per la quinta giornata di Ligue 1 McDonald's: scopri le quote, l'analisi delle squadre e il pronostico pe ... Scrive bottadiculo.it