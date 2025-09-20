Moggi | Nessuna critica! Il Napoli ha giocato contro il City una delle migliori squadre al Mondo e si è ben comportato

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Luciano Moggi, dirigente, che ha parlato della sconfitta del Napoli in Champions League contro il Manchester City. Queste le sue parole: Moggi: ”E’ già difficile incontrare il Manchester City 11 contro 11, se poi te ne manca uno diventa un problema”. “City-Napoli è durata troppo poco. E’ già difficile incontrare il Manchester City 11 contro 11, se poi te ne manca uno diventa un problema. La prima occasione per andare avanti se non erro è stata proprio del Napoli per lui gli azzurri sono andati a giocarsi la partita, poi è successo quello che è successo, ma nonostante l’espulsione, il Napoli ha giocato comunque per fare gol quindi non ho critiche. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Moggi: ”Nessuna critica! Il Napoli ha giocato contro il City una delle migliori squadre al Mondo e si è ben comportato”

