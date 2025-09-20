Modena vittoria a Mantova e primato | che festa per i canarini

Modena, 20 settembre 2025 –  La superiorità è stata sin da subito evidente. Il Modena se l'è complicata oltremodo per demeriti suoi in alcuni momenti, perché senza Adorni la fase difensiva non è esattamente la stessa cosa e perché qualche errore c'è stato. Ma tutto è bene ciò che finisce bene e il risultato conta tantissimo. Il Modena riscrive un'altra bella pagina della sua storia, la vittoria a Mantova non la si vedeva da 56 anni e si aggiunge alla sfilza di tabù sfatati in questi brevi anni di gestione Rivetti. In più, l'aggancio in vetta a Cesena e Palermo è immagine piuttosto interessante da vedere, ricordando sempre e comunque che siamo a fine settembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

